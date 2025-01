Escursioni, Lingua dei Segni, teatro, produzione della birra: gli eventi del weekend nel Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gennaio, ormai, è già giunto al termine. Cambia il mese, ma ciò che non muta, per molti, è la necessità di trovare qualcosa di bello e interessante da fare nel weekend. Se non si hanno idee chiare in merito, niente paura: “Festa Italiana“, come d’abitudine, viene in soccorso con i suoi preziosi suggerimenti. Ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma nel Vicentino per il weekend a cavallo tra gennaio e febbraio.

Si inizia dall’Altopiano dei Sette Comuni. A Rotzo, per la giornata di domani 1° febbraio, le Guide Biosphaera organizzano una ciaspolata astronomica sul monte Verena. Giunti presso l’omonimo Rifugio, si potrà gustare una cena tipica. Domenica 2 febbraio, invece, Gallio ospiterà l’11° edizione della Strafexpedition Winter Ghel, evento sportivo

imperdibile per tutti gli appassionati di corsa in montagna.



Scendendo dall’Altopiano, la prossima tappa è Arzignano. L’appuntamento, in questo caso, è con la nuova edizione del corso base di Lingua Italiana dei Segni, proposto annualmente con grande successo dalla Biblioteca. La prima lezione è in calendario per domani, sabato 1° febbraio. A Vicenza, da oggi 31 gennaio fino a domenica 2 febbraio, torna in scena la celebre favola musicale “Aggiungi un posto a tavola“, a cinquant’anni dal debutto.

In quel di Zovencedo, domenica 2 febbraio, si avrà la possibilità di partecipare ad una piacevole escursione nel cuore dei Colli Berici, tra boschi, prati, valli, torrenti e innumerevoli sorgenti e lavatoi. A Schio, nella medesima giornata, il birrificio Ugly Sheep invita a scoprire tutte le fasi produttive della birra artigianale.

Domani 1° febbraio, a San Michele di Bassano, un’escursione pomeridiana condurrà alla scoperta delle colline del territorio bassanese, aspettando il tramonto tra gli ulivi della Valrovina. A Marostica infine, nella stessa giornata, l’appuntamento è con “Col di stella e dintorni“, evento che unisce natura, paesaggi, convivialità e astronomia.

Gabriele Silvestri