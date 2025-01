Previsioni 31 gennaio – 2 febbraio: peggioramento imminente con neve a mille metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una goccia fredda in quota dai Paesi Bassi scivola verso il sud della Francia. Questo movimento provoca la risalita di correnti più umide sul nord est italiano determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il vicentino. La presenza di aria più fredda farà sì che la neve cadrà più bassa degli ultimi recenti peggioramenti.

Venerdì 31 gennaio

La mattina il cielo si presenterà poco nuvoloso o al più variabile. Nubi via via più compatte arriveranno dai settori meridionali. Dal primo pomeriggio la pioggia inizierà a cadere sul basso vicentino in progressiva espansione verso l’alta pianura, mentre in montagna la precipitazione sarà nevosa da quota 1200 metri circa. Col passare delle ore i fenomeni andranno intensificarsi, soprattutto lungo la fascia prealpina, dove i fiocchi cadranno sempre più in basso. Mentre sul massiccio del Grappa e l’Altopiano dei Sette Comuni il limite si assesterà attorno ai 1000 metri, più ad ovest la neve imbiancherà fino i 900 metri, anche più in basso ai piedi delle Piccole Dolomiti. Temperature massime in calo.

Sabato 1 febbraio

La giornata sul vicentino inizierà ancora all’insegna del cielo grigio e delle precipitazioni sparse, nevose oltre i 1000 metri. In mattinata, col passare delle ore i fenomeni saranno in esaurimento. Nel pomeriggio si faranno largo le prime schiarite via via più ampie verso sera. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 5 e 10 gradi. A fine evento saranno caduti generalemte 15-20 mm di pioggia in pianura, con punte di 30 sul nord ovest vicentino. In montagna si andrà dai 15/20 cm di neve fresca a 1200 metri, fino ai 30 cm a 1500 dei Lessini e Piccole Dolomiti.

Domenica 2 febbraio

Tempo in netto miglioramento con rasserenamenti sempre più ampi. Temperature minime in calo con possibili brinate anche in pianura. Zero termico nel pomeriggio in risalita verso i 2000 metri.

Tendenza nel lungo termine

Tempo buono fino a metà settimana grazie all’aumento della pressione atmosferica. Saranno in aumento anche le temperature in quota, mentre in pianura grazie all’effetto dell’inversione termica le minime saranno in calo.