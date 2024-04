Libri, teatro, musica… e molto altro per un nuovo weekend di spensieratezza nel Vicentino

Un nuovo weekend si avvicina, e in molti staranno già pensando al da farsi. Qualche suggerimento, come d’abitudine, lo regalano Gianni Manuel e Martina Polelli ai microfoni di “Festa Italiana“, facendo il punto sugli eventi in programma nel vicentino. Sono due gli appuntamenti all’insegna della letteratura. Venerdì 5 aprile, a Lugo di Vicenza, Camilla Ghiotto presenterà il suo libro “Tempesta”, accompagnata dagli interventi musicali a cura di Maurice et les Garçons. Sempre venerdì, ad Arsiero, lo scrittore Umberto Matino parlerà del suo ultimo libro, “Cimbri”, con il professor Andrea Savio dell’Università di Padova.

Dai libri passiamo al teatro e alla musica. Venerdì, a Torrebelvicino, primo appuntamento della 14° edizione di “Varda che teatro!”, la rassegna teatrale comico-brillante organizzata dal Comune e dalla Biblioteca: la Compagnia Arca Act porterà in scena lo spettacolo “Doman se catemo qua”. Nella medesima giornata, a Thiene, l’orchestra della Rete si esibirà nell’esecuzione di “Marco Polo – Il Libro delle Meraviglie”, opera scritta nel 2017 dal compositore thienese Alberto La Rocca.

Il weekend di Schio verrà animato da ben tre iniziative. Sabato 6 aprile sarà inaugurata “Il Castello che non c’è“, mostra 4.0 che permetterà ai visitatori di fare un salto di mille anni nel passato alla scoperta del Medioevo veneto. Domenica 7, presso la Chiesa di San Francesco, appuntamento con il concerto “Via con me“, un viaggio nella canzone italiana d’autore con Letizia Pegoraro, Michael Sandonà e Luca Pegoraro. Infine, da venerdì a domenica, presso la Fabbrica Alta vi attenderà “Festa siciliana“, con street food, folklore e prodotti tipici.

A Sarcedo, sabato 6, "Passeggiata nella Natura" a cura di Radicà Onlus, rivolta ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. Nella stessa giornata, a Chiuppano, ancora teatro con lo spettacolo "La storia stramba de Rugger Ruaro", commedia scritta e diretta da Antonio Mosele con l'accompagnamento musicale di Ermanno Fabris. A Gallio, sempre sabato, la lettura animata "Risveglio del cuore" accompagnerà i bimbi in un viaggio alla scoperta dei loro sentimenti.

A Lusiana, domenica 7 aprile, altro appuntamento all’insegna della natura: un’escursione di 7 ore consentirà di immergersi totalmente nell’atmosfera dell’Altopiano dei Sette Comuni, esplorando le Valli di Sopra e di Sotto di Lusiana, passando anche per la Chiesetta di Sant’Anna e l’Eremo di San Valentino. Non può mancare un accenno a Vicenza: nella stessa giornata di domenica, a Campo Marzo si avrà l’imperdibile occasione di ammirare la città dall’alto, grazie ad una mongolfiera che permetterà di provare un’esperienza emozionante ammirando il paesaggio da una prospettiva diversa.

Come sempre, chiudiamo la nostra rassegna degli eventi del weekend dando un’occhiata a cosa ci riserva il territorio al di fuori della provincia di Vicenza: a Piazzola sul Brenta, sabato 6 e domenica 7 aprile, appuntamento con il “Festival delle Pro Loco del Veneto”. Due giornate dedicate alle tradizioni, all’enogastronomia e al folklore di cui le Pro Loco sono da anni orgogliose portabandiera.

Gabriele Silvestri