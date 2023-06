Lagarde, nuovo rialzo dei tassi. Esecutivo: in arrivo aiuti per le bollette

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel giorno in cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi a luglio, in Italia è in arrivo la proroga al terzo trimestre del bonus sociale per aiutare i meno abbienti che sarà rinnovata nel decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l’acquisto di luce e gas, atteso in Consiglio dei ministri. Sul tavolo anche un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione di inizio maggio.