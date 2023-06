Auto svolta verso il ristorante e “parte” la carambola tra tre veicoli. Due i feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale “in pausa pranzo” oggi a Dueville, all’altezza del centro abitato della frazione di Passo di Riva. Tre gli autoveicoli coinvolti, con due persone finite in ospedale per accertamenti e per ricevere le cure di pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza. Allarme al Suem scattato alle 13.20, con soccorsi inviati in strada Marosticana di fronte al ristorante Buffalo Grill.

A collidere oggi sono state un’Alfa Romeo Mito che proveniva da Vicenza e che era diretta al parcheggio del locale svoltando a sinistra, con una vettura di marca Citroen C3 proveniente dal senso opposto, con alle spalle Sandrigo/Montecchio Precalcino. La prima auto, dopo l’urto, andava in rotazione a sbattere su un terzo veicolo, una Toyota in carreggiata.

Sul posto sono state inviate due ambulanze del Suem 118 che trasportavano all’ospedale di Vicenza i conducenti dell’Alfa Mito e della Citroen in codice verde, quindi con contusioni non gravi alla prima osservazione, mentre è rimasta del tutto illesa la terza persona alla guida, della Toyota. Nessuna delle tre automobili aveva nei rispettivi abitacoli dei passeggeri.

Per i rilievi del sinistro stradale è intervenuta quindi lungo la Sp Marosticana una pattuglia del consorzio polizia locale Nordest Vicentino dal distaccamento di Monticello Conte Otto. Il traffico, visto l’orario, ha subito dei forti rallentamenti.