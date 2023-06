Manca poco al calcio d’inizio: il Trofeo Hoffmann torna al via con 24 team in corsa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quota 24 team iscritti raggiunta e manca solo una settimana ormai al “riavvio” del Trofeo Hoffmann, pronto a rendere ancora più calda piazza delle Fornaci nel cuore di Villaverla a partire dalla serata di mercoledì 5 luglio. Torna dopo cinque anni di break l’appuntamento fisso dell’estate più atteso del Vicentino con la palla al centro, per tre settimane di serata in serata (finali venerdì 28 luglio) ad applaudire calciatori e calcettisti che si affronteranno sul rettangolo di gioco di nuova installazione.

Un “manto” all’esordio a Villaverla che gli organizzatori del Trofeo nell’edizione n°11 hanno inteso mettere a disposizione per garantire lo spettacolo sportivo ma anche investendo in sicurezza per favorire protagonisti dell’evento. Anzi, dell’evento tra gli eventi, visto che tra proposte musicali di tendenza e street food una serata non sarà mai uguale all’altra come garantisce la direzione artistica del Trofeo in piazza, quasi unico nel suo genere in Veneto.

Inaugurazione fissata per mercoledì 5 luglio, a partire dalle 19.45 con la cerimonia di apertura e con delle sorprese rispetto alle edizioni precedenti tutte da svelare dal vivo, il saluto delle autorità e degli sponsor che affiancano il pub Hoffmann nella buona riuscita della riedizione del torneo e, subito, le prime partite d’esordio dopo i sorteggi dei gironi e la pubblicazione dei calendari con tutti gli incontri della prima fase e il tabellone dei playoff che porteranno a decretare i più bravi nel gran finale di fine luglio.

La formula del torneo prevede 4 gironi composti da 6 squadre ciascuno, in cui tutte i team giocheranno cinque partite nelle prime due settimane della manifestazione. Ogni “duello” della prima si giocherà in tempo unico da 25 minuti, con in palio 3 punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La migliore classificata di ogni gruppo sarà promossa come testa di serie e passerà direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affronteranno a eliminazione diretta negli ottavi. In questa fase conclusiva, dagli ottavi in poi, si verdetti da dentro o fuori sui due tempi da 20 minuti. In caso di pareggi extratime e calci di rigore come estremo giudice.

Premi e trofei assicurati per le quattro squadre semifinaliste, poi riconoscimenti individuali per il miglior giocatore assoluto del torno, il miglior portiere di ruolo e il miglior marcatore che sarà designato capocannoniere dell’Hoffmann 2023. Per seguire giorno dopo giorno il calendario delle partite e i risultati ma anche le feste in programma in piazza intorno al torneo, tenere sott’occhio la pagina ufficiale del torneo (clicca al link).

In attesa del primo calcio d’inizio, si può riascoltare il podcast della puntata radiofonica via web di BreakPoint con ospiti Massimiliano Crivellaro e Maurizio Lobba, coppia a capo dello staff organizzativo.

Ascolta “Il pallone non va mai in vacanza grazie al Trofeo Hoffmann” su Spreaker.