Natale, scende del 20% la spesa per i regali. Preoccupano i prezzi degli alimentari

È tempo di tredicesima: nelle tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi – con un aumento di 1,2 miliardi rispetto al 2024 – ma solo uno su due la userà per i regali. Cresce, invece, la quota di chi la destina al. Una delle voci di spesa chesettore in cui i prezzi in costante aumento rischiano di far lievitare il costo di pranzi e cenoni delle festività.

Consumerismo No Profit, analizzando i dati Istat, ha rilevato che tra il 2021 e il 2025, i prezzi degli alimenti sono cresciuti di circa il 25%, con incrementi ancora più marcati in alcuni prodotti come latte, formaggi e uova, ma anche pane e cereali.

La voce di spesa principale resta il Natale “classico”: il 50% indica i regali come destinazione prioritaria. Accanto ai doni, tengono le altre spese festive e i viaggi. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different gli italiani quest’anno per i regali di Natale spenderanno circa 204 euro pro capite, per un totale di 8,7 miliardi di euro.

Il budget complessivo a disposizione per i regali cala di quasi il 20% rispetto al 2024 e continuando a scorrere l'indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, si scopre che 3 milioni di italiani hanno dichiarato che spenderanno meno a causa dell'aumento di altre spese familiari.

In tanti ricorreranno ad un prestito personale; fra veri e propri finanziamenti e formule come il Buy Now Pay Later, in base ad una seconda analisi resa nota sempre da Facile.it pochi giorni fa, saranno pagati in questo modo circa il 18% dei regali messi sotto l'albero a Natale 2025.

A livello territoriale emergono differenze significative: il budget pro capite è maggiore nelle regioni del Nord Ovest, dove per i regali di Natale si spenderà il 20% in più rispetto alla media nazionale. Di contro, sono i residenti nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole quelli che spenderanno meno, vale a dire 177 euro.