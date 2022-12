Da Faresin Industries bonus ai dipendenti per complessivi 400 mila euro

L’azienda di Breganze Faresin Industries ha elargito ai dipendenti un ulteriore bonus straordinario del valore di 700 euro in buoni spesa e carburante: un premio si inserisce in un percorso di welfare che aveva già previsto l’erogazione di 1.200 euro a ciascuno degli oltre 200 dipendenti, arrivando così ad una somma totale di ben 1.900 euro netti nel 2022; con un investimento complessivo importante per l’azienda: circa 400 mila euro.

Un riconoscimento fortemente voluto dal presidente Sante Faresin e dalle figlie Silvia (vice presidente) e Giulia Faresin (operations manager), per ringraziare tutti i membri del team per l’impegno e la dedizione, mostrati durante l’anno, e per motivarli a superare con caparbietà le sfide future.

Un valore importante, che permetterà di sostenere i collaboratori in questo periodo storico complicato, caratterizzato da un aumento generalizzato dei prezzi di beni ed energia.

“Da sempre Faresin Industries mette al primo posto i propri collaboratori, prediligendo comportamenti volti a soddisfare il benessere di ciascun lavoratore, garantendo puntualità e riconoscimenti – ha commentato Sante Faresin – e con questo ulteriore bonus consolidiamo questa visione, offrendo a tutta la squadra un’entrata extra da poter godere durante le festività Natalizie”.