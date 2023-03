Direttore delle Poste muore nel salotto di casa, colto da malore. Aveva 60 anni

E’ morto in casa, in un momento di relax mentre guardava le televisione seduto sul divano in salotto. A stroncare Michele Scatigna, 60enne di Schio, sarebbe stato un infarto che ha fermato per sempre il suo cuore, non concedendo scampo a lui e possibilità di buon esito ai soccorsi per salvargli la vita.

La disgrazia è avvenuta nella popolosa frazione di Magrè, domenica in tarda serata. La chiamata al 118 è stata immediata, fatta dalla moglie Laura che in quei concitati attimi si trovava con lui al momento del malore, purtroppo rivelatosi letale. A darne notizia è l’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

L’ambulanza è giunta nell’abitazione coniugale a distanza di una manciata di minuti, ma le manovre di rianimazione cardiopolmonare non sono servite per tenere accesa la speranza. Direttore della filiale di Poste Italiane di Torrebelvicino, Scatigna era persona nota in più paesi e città proprio in virtù dell’importante ruolo rivestito nel corso della sua carriera professionale all’interno dell’azienda pubblica, in Altovicentino in particolare a Thiene e Schio. Oltre ai familiari, lo rimpiangono infatti i numerosi colleghi incontrati in questi anni di lavoro di direzione, rimasti attoniti alla notizia della morte del 60enne.

La famiglia era originaria della Puglia, della provincia di Brindisi, con l’anziana madre Madia costretta a piangere la sua prematura perdita. Sposato con Laura e padre di un figlio, di nome Gianmarco, il compianto manager è anche fratello di Erasmo Scatigna, a sua volta un dirigente di alto livello sempre di Poste Italiane, di recente nomina a Trieste. I suoi cari riuniti per il triste e inatteso evento lo accompagneranno nell’ultimo tragitto terreno prima del commiato che la comunità riserverà al 60enne.

Non ravvisando gli estremi per l’effettuazione di ulteriori accertamenti sul caso, la Procura di Vicenza ha concesso già all’indomani il nulla osta per la celebrazione delle esequie e la sepoltura della salma. Il funerale si terrà domani mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Magrè di Schio. “Trova la pace tra le tue stelle”, con questa frase voluta dai congiunti apre l’annuncio in epigrafe, in cui si chiede di devolvere eventuali offerte in nome di Michele alla ricerca scientifica.