Economia domestica con lo chef Amedeo Sandri: cosa fare con i formaggi avanzati

Dopo le feste e non solo, capita spesso di ritrovarsi con pezzi di formaggio avanzati in frigorifero. Buttare via il formaggio sembra quasi un crimine sopratutto quando si può ancora utilizzare in altri modi.

Lo chef Amedeo Sandri ha parlato ai microfoni di Radio Eco Vicentino di economia domestica, insistendo che in cucina non si dovrebbe buttare via niente e che anche la crosta del formaggio grana può essere utilizzata per insaporire o dar vita ad altre pietanze. Per esempio, aggiungendola al minestrone o scottandola sulla piastra della stufa.

Lo chef Amedeo Sandri ha una ricetta semplice e veloce partendo anche da avanzi di formaggi di varia consistenza e tipo. I formaggi si possono tritare o frullare per poco per poi essere messi in un vasetto di vetro. Dopodiché, si aggiunge un filo di grappa o acquavite, olio o burro chiarificato fino a coprire il composto. Questa mousse può essere tenuta in frigo per molto tempo e si può utilizzare per far saltare gli gnocchi, come condimento per un crostino o semplicemente si può far sciogliere in padella prima di cuocere altre pietanze.