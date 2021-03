La ricetta originale del Fegato alla Veneziana secondo lo chef Amedeo Sandri

Listen to “Fegato Alla Veneziana – Fogolare Veneto” on Spreaker.

Il Fegato alla Veneziana è un piatto classico di un ricetta un po’ dimenticata e che ci porta nell’entroterra di Chioggia dove i terreni sabbiosi della laguna producono uno dei principali ingredienti di questa portata: le cipolle bianche.

Per la ricetta tradizionale del fegato alla veneziana bisogna utilizzare la stessa quantità di cipolle e fegato di vitello. La carne deve essere tagliata a listarelle e messa in bagno nel latte per un paio d’ore in modo da farne perdere la parte sanguinolenta.

Nel frattempo si cucina a fuoco basso la cipolla. Il fegato si prepara in una pentola o padella a parte perché si deve fare scottare velocemente con del burro. I due ingredienti vengono assemblate a fine cottura concludendo il procedimento aggiungendo una spruzzata di vino bianco e un po’ di prezzemolo.

Questo piatto che può essere degustato tutto l’anno, deve essere accompagnato da un vino senza bollicine come un Pinot Grigio, un Soave o un Durello fermo.