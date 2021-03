La ricetta originale della salsa verde dello chef Amedeo Sandri

Ascolta “Salsa Verde – Fogolare Veneto” su Spreaker.

La ricetta della salsa verde varia da regione a regione ma rimane un accompagnamento delizioso per vari piatti come i bolliti ma anche per pietanze più semplici come le uova, le verdure lessate o i crostini.

Per fare la ricetta originale si parte irrorando la mollica di pane bianco con dell’aceto. Lo chef Amedeo Sandri frulla questo composto insieme ad un uovo sodo e cetriolini sotto aceto fino a formare un crema. Il resto degli ingredienti, capperi, olive verdi, prezzemolo e filetto di acciuga, devono essere triati a mano e aggiunti successivamente mescolando energicamente e incorporando dell’olio extravergine d’oliva. Prima di servire, si può aggiungere anche del pepe macinato fresco.