Auto fuori strada, scivola nella scarpata nel tentativo di riprendere la via di casa

Notte di lavoro per il Soccorso alpino di Schio, allertato dalla Centrale di Vicenza, per un uomo che si era fatto male in un bosco: a dare l’allarme allertando le autorità competenti, un amico di passaggio.

Secondo quanto ricostruito, scendendo con la jeep lungo una strada non carrozzabile sopra Contrà Mulini Poleo, il malcapitato sarebbe rimasto bloccato con la macchina: sceso per capire come risolvere il problema, nella concitazione sarebbe scivolato in una scarpata ruzzolando per alcuni metri e bloccandosi in un corso d’acqua. Guidati sul posto dall’amico attorno alle 3, i soccorritori sono quindi arrivati sul luogo dell’incidente e hanno preso in carico l’infortunato, subito affiancati dal personale medico dell’ambulanza sopraggiunta nel frattempo. L’uomo, con un sospetto trauma cranico oltre che alla spalla, è stato imbarellato e trasportato per 500 metri fino alla strada, per essere poi trasferito sull’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso.