Camion perde il carico in strada: sparsi quintali di zucchero e decine di litri di succo

Centinaia di chilogrammi di sacchi contenenti zucchero e decine di fusti di succo di frutta all’arancia sono finiti sparsi sull’asfalto stamattina alle 9.30, quando un camion ha improvvisamente perso il carico che trasportava verso uno degli stabilimenti dell’azienda di confetture Rigoni di Asiago. Il problema si è verificato intorno alle 9.30 di oggi tra i territori di Canove di Roana e di Asiago, lungo la strada sp349 sull’Altopiano dei Sette Comuni.

Tratto dove sono intervenuti i pompieri del distaccamento locale, che altro non hanno potuto fare che rimboccarsi le maniche per sgomberare il pavimento stradale, con l’ausilio di una pala meccanica per accelerare i tempi di ripristino della circolazione sulla carreggiata sommersa dagli alimenti al grezzo e destinati alla produzione di confetture e marmellate.

Una volta rimosso il materiale e, come si suol dire in queste circostanze, “salvato il salvabile”, i vigili del fuoco si sono armati di idranti per procedere al lavaggio dell’asfalto, impiegando in tutto circa due ore di lavoro per l’intervento d’emergenza dopo la chiamata alla centrale operativa del 115.