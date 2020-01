Ritrovata senza vita nel parcheggio. Vani i soccorsi per una donna di 56 anni

La piccola comunità di Villaganzerla è in subbuglio da stamattina dopo aver appreso del ritrovamento di una donna senza vita, in un parcheggio della zona. Si tratta di una persona di nazionalità ucraina, di 56 anni, da tempo residente nel Bassovicentino e che secondo le prime indicazioni lavorava in un’azienda locale come operaia. Il nome della vittima di un probabile malore improvviso non è ancora stato reso noto dai carabinieri intervenuti sul posto, in attesa del completamento procedure per informare i familiari della disgrazia occorsa alla congiunta.

L’arrivo di un’ambulanza del Suem 118, purtroppo, è stato tardivo, la donna era già spirata da tempo, in circostanze ancora da chiarire. Non ci sarebbero testimoni diretti di quanto avvenuto nell’area di sosta posta nella frazione di Castegnero, che conta circa mille abitanti, sorpresa e costernata da quanto accaduto nel corso di una mattinata come tante altre fino al sopraggiungere delle sirene dei mezzi di soccorso. Alla curiosità dei primi momenti sono seguiti stupore e costernazione per la morte della 56enne.

La notizia è in aggiornamento