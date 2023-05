Comunali 2023, seconda (e ultima) giornata di voto. Affluenza media al 44% alle 23 di domenica

Dei circa 60 mila vicentini (59.846 per la precisione) vicentini aventi diritto poco più di 26 mila si sono recati ai seggi allestiti in 10 Comuni – tra cui il capoluogo Vicenza – nel corso di domenica 14 maggio, la prima delle due giornate dedicate alle elezioni Comunali. Con i seggi riaperti alle 7 di stamattina e in chiusura (definitivamente, poi lo spogli) alle 15. Per l’affluenza l’ultimo riferimento disponibile – ufficiale – è alle 23 di ieri sera.

Il dato percentuale complessivo per la provincia berica viene indicato nel 43,94%, con la città di Vicenza a registrare un 43,69% poco al di sotto alla media e il Comune di Chiampo quello quello dove più cittadini hanno già espresso la propria preferenza, unico insieme a Nove nel Bassanese a “sfondare il muro” del 50% (51,64% per il primo citato, 51,08% per il secondo). Sul “podio” Quinto, così come peraltro si registrò nella tornata di elezioni per il precedente mandato amministrativo.

Dove si è votato meno nel Vicentino, fin qui, almeno, in apertura lunedì mattina (alle 7) dei seggi, è sull’Altopiano dei 7 Comuni: ad Enego meno di un cittadino su tre finora (32,71%) si è recato alle urne, l’unico Comune con percentuale di votanti (abbondantemente) sotto la metà degli aventi diritto, tenendo presente le peculiarità del territorio montano. In tutti gli altri nove enti locali con cariche polito-amministrative da rinnovare si è già invece superato il 40% di votanti, con Marostica di poco. Rispetto al 2018 le percentuali sono in netto calo ma allora era prevista un’unica giornata elettorale, pertanto non sono raffrontabili.

Ecco il prospetto completo dell’affluenza di domenica nelle tre fasce orario di rilevazione, ricavato dal portale governativo Eligendo. Da ricordare che in tutto sono 177 i seggi di voto nei 10 Comuni berici (di 111 nella sola Vicenza), tutti sotto la soglia dei 15 mila residenti ad eccezione di Vicenza, unico palcoscenico elettorale dove in base alle normative è prevista la formula del ballottaggio tra i due eventuali candidati sindaci più votati tra ieri ieri e oggi. Secondo “round” programmato per il 28 e 29 maggio.