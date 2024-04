Consorzio Pro Loco Medio Astico, Benetti riconfermato presidente, parte il nuovo mandato

Riunione conclusa con strette di mano e anche con un nuovo slancio per il quadriennio di gestione alle porte per il Consorzio di Pro Loco Medio Astico, culminata con il rinnovo delle cariche di rappresentanza e il “punto” sulle attività presenti e quelle future delle 15 associazioni di promozione del territorio e della tradizione locale consociate. Si tratta nel dettaglio delle Pro Loco di Fara Vicentino, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo, Marostica, Piovene Rocchette, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano e Maragnole.

Dopo l’esposizione dei numeri del bilancio 2023, presentazione delle candidature e via al voto dei nuovi membri del consiglio direttivo, con mandato collegiale in scadenza nel 2028. Confermati il Presidente uscente Manuel Benetti e il vice presidente Mirko Bon, nel ruolo di

tesoriere Maurizio Grotto e di segretario Daniele Dal Santo.

“Ringrazio innanzitutto Maurizio Grotto e Mirko Bon Pro Loco Zugliano per l’aiuto che mi hanno dato in quanti anni – questa la prime dichiarazione del presidente del Consorzio della Medio Astico – Luca Dalla Costa presidente Pro Loco Fara e referente regionale e Simone Bucco, presidente Pro Loco Marostica sempre disponibile nelle riunione provinciali. Grazie a tutti per la fiducia in questi anni di lavoro e confermo la volontà del consorzio e di fare da punto di collegamento tra il provinciale e le proprie Pro Loco sul territorio”.

Corsi di aggiornamento per i volontari, di primo soccorso, di prevenzione dei rischi, per l’uso del defibrillatore. E ancora di consulenza fiscale, di pratiche e norme utili nei rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie Ulss, ed altre tematiche specifiche utili per chi nei propri paesi compie attività di volontariato nel tessuto sociale costituiscono alcuni degli impegni istituzionali che porta avanti l’associazione delle Pro Loco amiche. “Rimaniamo sempre a disposizione – conclude Manuel Benetti, nel ruolo di guida a Thiene – delle Pro Loco per qualsiasi necessità, ringraziando ciascuno dei volontari perchè senza di loro i vari eventi di cultura e tradizione popolare non esisterebbero più nei nostri Comuni”.