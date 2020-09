Controlli antidroga: 3 denunce per detenzione e 6 nuovi consumatori segnalati

Si allunga la lista dei consumatori di droga dell’Altovicentino aggiornata consegnata al prefetto di Vicenza, dopo i controlli sul territorio che i carabinieri della compagnia di Schio hanno attivato nello scorso fine settimana. Santorso la zona più “battuta”, con cinque persone identificate e soggette a diverse notifiche di illeciti. Oltre alle segnalazioni dei nominativi dei giovani – tra cui anche un minorenne di Piovene – trovati in possesso di stupefacenti ritenuti compatibili con l’uso personale, spiccate anche tre denunce per detenzione di droga, con due pregiudicati vicentini coinvolti.

Si tratta nel dettaglio di un maladense di 30 anni (G.A.E. le iniziali), fermato in compagnia di A.T., 29enne quest’ultimo residente a Santorso dove i due sono stati trovati in possesso di 22 grammi di marijuana e di uno spinello. I due si trovavano a bordo di un’autovettura, da cui sono fatti scendere per la perquisizione dalla pattuglia in servizio.

Il terzo soggetto denunciato nel corso del weekend corrisponde anche in questo caso a un volto già noto alle forze dell’ordine, vale a dire un 20enne di Arsiero, pizzicato nella vicina cittadina di Valdastico con un mini bazar di stupefacenti addosso. Cocaina, eroina, hashish e marijuana suddivise in piccole dosi, per meno di 5 grammi in totale, ma comunque con modalità che fanno presumere l’attività di pusher nella vallata dell’Astico. Per il ragazzo – A.M. le iniziali – nuova denuncia che va ad aggiungersi ad altri precedenti di polizia.

Il comando dei carabinieri ha fornito anche le iniziali della “sestina” di nuovi iscritti nelle liste degli assuntori di sostanze illecite e disposizione del prefetto berico, che potrà valutare anche dei provvedimenti a loro carico di natura amministrativa. Metà di questi sono stati controllati a Santorso: due scledensi 18 anni, entrambi incensurati, si tenevano ciascuno meno di un grammo di marijuana da fumare tra amici, mentre un 21enne di Santorso fermato in località “la Favorita” era appena più “equipaggiato” per la serata, con 1,2 grammi sequestrati.

Altri due episodi risalgono al blitz in Contrà Pria, dove un 24enne padovano aveva fatto scorta con 11 grammi di “maria”, mentre un 20enne di Marano vicentino ne conservava 1,6 grammi. Ultimo della lista il 17enne di Piovene Rocchette, che aveva in tasca anche lui 11 grammi della stessa tipologia di droga leggera, mentre andava a spasso a bordo di un ciclomotore. Sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo, come da codice della strada. Ritirata in questo caso anche la patente di guida riservata ai conducenti di motocicli.