Presepi tra creatività e tradizione a Thiene: ecco dove e quando visitarli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel periodo natalizio la città di Thiene vive i tradizionali appuntamenti con i Presepi allestiti nelle chiese e nei luoghi pubblici a cura delle parrocchie, delle associazioni e dei Comitati di quartiere, significativi spazi di riflessione e meditazione, dove il “fanciullino” che vive dentro di noi può godere la semplice meraviglia della rappresentazione della umile nascita di Gesù.

Dichiara Marina Maino, assessora al Turismo e all’Animazione del Centro Storico: “Il presepe è da sempre una delle nostre più sentite consuetudini, amate da grandi e piccini, dove devozione e creatività artistica si uniscono per regalare occasioni splendide per ricollegarsi al significato originario del Natale e recuperare i valori più autentici. Trova spazio nelle nostre case, nelle chiese e anche nei luoghi meno consueti come i negozi e i giardini. Ogni rappresentazione della Natività, dalle più complesse alle più semplici, diventa motivo di gioia e di speranza. Anche quest’anno andare alla ricerca dei diversi presepi diventa anche un pretesto per spostarsi fra il centro di Thiene e i suoi quartieri, all’insegna di un turismo lento, che permetta di scoprire la Città, la sua storia e i suoi angoli più suggestivi. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle varie iniziative; quest’anno sono stati davvero molti i privati, le realtà associative e parrocchiali, gli organismi di partecipazione civica che hanno voluto collaborare con la proposta lanciata dall’Amministrazione Comunale di abbellire in modo creativo la nostra realtà cittadina e che hanno donato a tutti noi motivi per riflettere ulteriormente sul messaggio del Natale in un anno che si apre con l’annuncio che ci offre il Giubileo, che vede protagonista anche la nostra Città con il santuario di Santa Maria dell’Olmo”.

1 di 5

Al Monumento ai Caduti di piazza Giacomo Chilesotti è possibile ammirare il presepe allestito da Guido Cortese e dai suoi collaboratori, in piazza Arturo Ferrarin nella Fontana di Bacco e Arianna fa bella mostra di sé l’originale presepe galleggiante realizzato dall’Associazione Amici di Thiene. Nelle vetrine della Galleria Garibaldi e di altre vetrine cittadine gli allestimenti e le vetrofanie sono a cura di Associazione ArThi, con la collaborazione del Comitato di Quartiere Centro, di Pro Loco Thiene e Confcommercio Mandamento di Thiene e con l’installazione artistica di “Donami luce” di Mary Roan, gli scorci di Thiene dai lavori di Chester Stella e la ricostruzione di Piazza Chilesotti con realizzazioni del Gruppo Presepi.

Anche in via Santa Maria Maddalena fanno bella mostra di sé le vetrine allestite con presepi provenienti da collezioni private e altri eseguiti da Gaetano Vezzaro e da Roberto Fontana.

Nelle chiese è possibile ammirare i presepi nella Chiesa del Rosario e in Duomo fino a lunedì 6 gennaio. Nella chiesa del Rosario gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 12, la domenica chiuso; in Duomo il sabato dalle 16 alle 19.30, la domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.

Nella chiesa della Pentecoste il presepe è allestito fino a domenica 19 gennaio il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 12, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.45; la domenica mattina in concomitanza con le S. Messe festive.

Nel Santuario della Madonna dell’Olmo resta allestito fino a domenica 12 gennaio ed è visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Fino al 12 gennaio nella chiesa di sant’Antonio da Padova al Santo il presepe è esposto al pubblico che può ammirarlo tutti i giorni dalle 8 alle 18, così come nella chiesa di Santa Maria della Neve a Rozzampia; nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice il presepe interno alla chiesa è visibile negli orari delle S. Messe il sabato alle ore 18 e la mattina della domenica 8, mentre il presepe del giardino esterno tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Fino a lunedì 6 gennaio resta in mostra nella chiesa di San Sebastiano dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e la domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00.

In Piazza Martiri della Libertà fino a domenica 12 gennaio è installata la Rappresentazione della Natività realizzata dalla Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca in collaborazione con il Comitato di Quartiere della Conca e con il patrocinio del Comune di Thiene, in via Gombe quello a cura del Comitato di Quartiere Lampertico-Santo.