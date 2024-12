La domenica in montagna si conclude in ospedale: donna di Cagliari colta da malore

Soccorsi complicati dalla neve scesa in abbondanza sui monti che rientrano nel territorio di Caltrano, con impegnate le squadre della sede Cnsas di Asiago a raggiungere il Rifugio Bar Alpino, dove una donna domenica pomeriggio è stata colta da un malore. Si tratta di una 51enne sarda, originaria di Cagliari, salita in località Pozza per un’escursione nella neve.

A collaborare nella gestione dell’intervento i gestori del rifugio e la spedizione del Suem 118 inviata in ambulanza fin dove la strada era percorribile con mezzi su ruota, verso l’imbocco di località Valmagnaboschi. Inaccessibili parte delle strade che si inoltrano nei boschi per la neve scesa nei giorni scorsi,

Secondo le poche informazioni disponibili sull’intervento completato ieri dal Soccorso Alpino la 51enne si sarebbe sentita male nel corso del pranzo. Dopo aver sentito il gestore per sincerarsi delle condizioni delle strade, due squadre sono partite con le jeep trainando due motoslitte, percorrendo il tratto più impegnativo proprio con i mezzi speciali.

Una volta giunti al Rifugio Bar Alpino e prestate le prime cure utili, la 51enne cagliaritana è stata caricata in barella e trasportata fino all’ambulanza in attesa, con il “passaggio di consegne” alla squadra sanitaria che l’ha poi accompagnata all’ospedale civile di Asiago per gli accertamenti del caso e la terapia da somministrare. Non si conoscono natura ed entità del malore che ha colpito l’escursionista.