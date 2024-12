L’… Eco del 2024 in pillole/MARZO – Gli articoli più letti del mese

Ancora la scuola “protagonista”, poi due tragiche morti di vicentini seguenti a incidenti in vallata dell’Astico e in Altopiano dei Sette Comuni, e anche una novità curiosa che riguarda la celebre strada del Costo e una dal mondo industriale veneto. Sono questi i “temi” che più hanno portato i lettori a sfogliare le pagine virtuali di Eco Vicentino nel terzo mese del 2024, tra le circa 400 notizie riportate nel nostro portale d’informazione a marzo.

La deliberazione della Giunta Regionale, di cui è per materia competente, riguardi la nuova calendarizzazione dell’anno scolastico 2024/2025 porta tante famiglie a “prendere nota” di date di inizio e fine delle attività didattiche, del ritorno sui banchi di scuola dei figli per l’11 di settembre, e delle pause per festività e vacanze.

Tutti i vicentini, ma anche tanti padovani e altri turisti o titolari di seconde case provenienti da varie regioni, conoscono la salita del Costo che porta all’Altopiano di Asiago passando per Tresché Conca. Motociclisti in particolare, con annessi i vari e spesso dolorosi episodi di cronaca che li riguardano. Faranno tappa nella nuova gestione del locale “Severina” dopo che la storica titolare è andata in pensione, con immobile venduto allo youtuber vicentino Sinaggagghiri, il 28enne Denis Tarantello.

La storica dinastia del tessile con base a Valdagno passa di mano, almeno per la quota di maggioranza della società. Manifattura Internazionale, cassaforte del gruppo Marzotto, è passata infatti per l’80% nelle mani dell’ingegner Antonio Favrin, ex dirigente e capofila della finanziaria acquirente. La cifra messa sul vassoio ammonta a circa 31 milioni di euro.

Il corpo di Giancarlo Busin, 61enne vicentino residente nei dintorni di Arsiero, è stato trovato in acqua dai sommozzatori nel corso della ricognizione notturna. Si presume che l’uomo abbia perso la vita in seguito a un malore, nel tentativo di recuperare il drone che pilotava dalle sponde dell’Astico in località Contrà Pria.

Un imprenditore attivo nell’Altovicentino, Gastone Trecco, perde la vita in ospedale in seguito a un trauma contusivo riportato nel giardino della sua casa di vacanze di Asiago. Fatali per il 75enne le conseguenze della caduta di un pesante ramo, causando un trauma cranico con emorragia cerebrale. Originario di Zanè dove aveva intrapreso l’attività economica in proprio negli anni ’70, Trecco aveva fondato l’azienda Euroimpianti e da qualche anno risiedeva a Schio.