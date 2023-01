Mostra “I creatori dell’Egitto Eterno”, approfondimento con Cristian Greco a Monte Berico

Raffica di incontri per approfondire la conoscenza degli antichi egizi, nelle prossime settimane, in occasione della mostra “I creatori dell’Egitto eterno” in Basilica palladiana a Vicenza, visitabile fino al 7 maggio 2023.

Christian Greco, direttore del Museo Egizio e curatore della mostra vicentina, sarà ospite della serata”L’eredità degli Egizi. Tra storia e mito” che si terrà sabato 28 gennaio alle 20.30 nella sala del Quadro della Basilica di Monte Berico.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale In Arte Veneto, in collaborazione con la Comunità dei Servi di Maria di Monte Berico, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Vicenza e con il supporto dell’assessorato alla partecipazione.

La serata è concepita come approfondimento della grande mostra in Basilica palladiana dedicata all’antico Egitto in cui 180 reperti, 160 provenienti dalle collezioni del Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi, racconteranno Tebe, l’odierna Luxor, e Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 a.C., dove scribi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle Valli dei Re e delle Regine, plasmando l’immaginario dell’antica civiltà nata sulle rive del Nilo.

La riflessione proposta sabato 28 gennaio, nell’ex refettorio conventuale, con sullo sfondo il capolavoro del Veronese di recente restaurato, porrà l’accento sulla ricchezza del lascito spirituale della cultura egizia nell’età antica, prendendo in esame alcune istanze che sopravvivono in modi diversi nella civiltà contemporanea.

Il giorno precedente, venerdì 27 gennaio alle 17.30 Corinna Rossi, docente di Egittologia al Politecnico di Milano, terrà invece l’incontro “La tomba egizia come microcosmo” alle Gallerie d’Italia – Vicenza.

Giovedì 23 febbraio alle 18.00 Paolo Marini, egittologo e curatore del Museo Egizio, discuterà di “Timori e speranze a Deir el-Medina. Storie di geni, divinità mostruose e serpenti”, nella sede di Cereal Docks.

A concludere il ciclo di conversazioni sarà Cédric Gobeil, egittologo e curatore del Museo Egizio, che venerdì 17 marzo alle 18 parlerà di “La vita quotidiana degli antichi egizi alla luce della scoperta di Deir el-Medina”, a Palazzo Chiericati.

Questa sera, in occasione del Fuori Fiera di VicenzaOro, nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e Ieg, la mostra resterà aperta fino alle ore 22.

Tra i tesori esposti a Vicenza anche il sarcofago antropoide di Khonsuirdis e il corredo della regina Nefertari, che torna in Italia dopo essere stata data in prestito a musei ed enti internazionali. Ai reperti originali si uniscono alcuni contenuti multimediali, che senza sostituirsi all’imprescindibilità della cultura materiale, intendono ampliare, come una sorta di “doppio digitale”, le informazioni e le conoscenze che gli oggetti stessi ci tramandano.

Per ulteriori informazioni, è possibile visionare il sito su mostreinbasilica.it.