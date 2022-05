Panda vola dall’A4 dentro a un canale di scolo: due feriti, uno grave

E’ due due feriti, uno grave ma non in pericolo di vita, il bilancio della paurosa uscita di strada avvenuta alle 20.10 lungo l’autostrada A4 fra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, in direzione di Milano.

Il guidatore ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo dell’utilitaria, una Fita Panda di colore grigio, che ha finito la corsa dentro a un canale di scolo a bordo carreggiata.

Sul posto insieme a un’ambulanza sono giunti i vigili del fuoco partiti da Arzignano: la giovane coppia a bordo è rimasta infatti intrappolata all’interno dell’abitacolo. I due giovani sono stati presi in cura dai sanitari del Suem e portati entrambi all’ospedale di Arzignano: uno in codice rosso (ma non sarebbe in pericolo di vita) e l’altro in codice giallo. Sul posto è giunto anche il personale ausiliario della società autostradale e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.