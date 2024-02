Perde il controllo del mezzo, si ribalta col furgone in un fossato

Forse il carico eccessivo che avrebbe compromesso la stabilità del mezzo, o forse anche la nebbia via via più fitta tra le possibili cause all’origine della fuoriuscita autonoma di strada da parte di un furgone cassonato a Montegalda.

La notte scorsa infatti, attorno alle 1.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ghizzole nel comune di Montegalda per un furgone che è finito sotto il piano stradale terminando la sua corsa in un piccolo fossato, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, alle prese solo con un comprensibile spavento e poche ferite superficiali. I pompieri arrivati da Vicenza e Padova con l’autogru, hanno quindi messo in sicurezza il mezzo e recuperato il furgone cassonato Daily, che trasportava tronchi di legno.

Assistito sul posto lo sfortunato autista da parte dei sanitari del 118. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle 5 con il recupero del veicolo commerciale e del carico da parte dell’autogru.