Previsioni meteo 25-29 agosto: precipitazioni da domenica e successivo calo termico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Il vasto promontorio anticiclonico di origine nord-africana, responsabile della prolungata ondata di caldo sulla regione, comincia lentamente a cedere per poi essere definitivamente scalzato da lunedì, con il passaggio di una saccatura di origine atlantica in ingresso da ovest. Il tempo in pianura sarà in prevalenza stabile fino a sabato mentre le zone montane e parte delle pedemontane saranno interessate da tratti di instabilità nelle ore pomeridiane. Domenica ulteriore cedimento della pressione, con maggiore probabilità di precipitazioni sui settori montani e occidentali della pianura. Lunedì l’ingresso della perturbazione determinerà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse per buona parte della giornata; martedì ancora condizioni di tempo instabile. Sensibile calo termico da lunedì.

Pomeriggio/sera di Venerdi 25 agosto

In pianura sereno o al più poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle zone pedemontane. Sulle zone montane irregolarmente nuvoloso per sviluppo di nubi cumuliformi, a tratti consistenti con probabilità medio-alta (25-50%) di locali rovesci o temporali, in possibile sconfinamento sulle zone pedemontane; non si escludono locali fenomeni intensi. Temperature massime senza notevoli variazioni e ancora ben superiori alla media del periodo. Venti in quota moderati sud-occidentali; in pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile.



Sabato 26 agosto

Cielo: Al mattino sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montane e verso sera tendenza ad aumento delle nubi anche su Pedemontana e pianura occidentale.

Precipitazioni: Nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane (probabilità medio-bassa 25-50%); dalla sera la probabilità tenderà ad aumentare sia sulle zone montane sia su Pedemontana e pianura occidentale. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime stazionarie; massime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve calo sulle zone montane.

Venti: In quota moderati/tesi sud-occidentali; altrove deboli/moderati di direzione variabile.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 27 agosto

Cielo: Nubi irregolari nel corso della mattinata sui rilievi con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. In pianura da sereno o poco nuvoloso al mattino, salvo maggiore nuvolosità sui settori più occidentali, a irregolarmente nuvoloso sulle zone interne nel pomeriggio.

Precipitazioni: Al mattino saranno possibili delle precipitazioni sui settori più occidentali di pianura e montagna; nel corso del pomeriggio la probabilità tenderà ad aumentare (fino a medio-alta 50-75%), con precipitazioni più frequenti che potranno interessare anche parte della pianura centro-occidentale verso sera. In questa fase non si escludono fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime in quota stazionarie o in leggero aumento, altrove in lieve diminuzione; temperature massime in contenuta diminuzione, salvo locale stazionarietà su costa e zone adiacenti.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota moderati/tesi da sud, a tratti anche forti in alta quota.

Mare: Calmo o poco mosso.



Lunedi 28 agosto

Tempo instabile/perturbato con estesa nuvolosità associata a precipitazioni diffuse già dalla notte e fino a parte del pomeriggio, poi più discontinue e più frequenti sui settori orientali; saranno probabili locali rovesci e temporali. Temperature in sensibile calo. Venti tesi forti da sud-est in quota.

Martedi 29 agosto

Residua variabilità/instabilità al mattino con nubi irregolari associate a possibili precipitazioni, poi tendenza ad esaurimento delle precipitazioni ovunque salvo possibili locali fenomeni in ripresa sui rilievi prealpini. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Previsioni a cura di Arpav