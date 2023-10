Sagra Poentà e Bacalà, CioccolandoVi, escursioni e Ville Venete: tutte le proposte del fine settimana

La pioggia non ferma la voglia di uscire, come testimonia la quantità e la qualità degli eventi raccontati nella puntata radiofonica di Festa Italiana a Radio Eco Vicentino. Ecco quindi dove andare e cosa fare fra il 21 e il 22 ottobre.

A Thiene è iniziata ieri sera con la Cena di Gala in piazza Chilesotti la 59esima Sagra Poentà e Bacalà, la prima in provincia, organizzata dalla Pro Loco Thiene con il patrocinio del Comune e la collaborazione di ConfCommercio Mandamento di Thiene e Associazione Ogd Pedemontana Veneta e Colli. Sabato e domenica degustazione dalle ore 12 e la sera dalle 18.30, asporto dalle ore 9 del 21 e 22 ottobre, Aperifish sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16 e lunedì 23 ottobre solo asporto in concomitanza con il mercato settimanale, dalle 8 alle 13. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro “Baccalà alla Vicentina tra storia e tradizione” ed il piatto del buon ricordo decorato dall’artista thienese Chester Stella, capitano della Compagnia del Baccalà. Il ricavato della vendita del piatto andrà in beneficenza. La novità di quest’edizione sarà la serata di mercoledì 25 ottobre “Lievito, Baccalà e Fantasia – Le nuvole di Mauro Pozzer”, una proposta per scoprire l’esperienza culinaria moderna e stuzzicante con il lievitato Nuvola, una base bianca, fior di latte, melanzane piccanti e un irresistibile baccalà mantecato.

Sempre restando in tema “ittico”, ma uscendo dal vicentino, a Noventa Padovana è in corso la tradizionale Fiera del Folpo (19/20/21/22/23 ottobre):tutti e cinque i giorni saranno colorati e animati da parate con marching band, artisti di strada e ballerini, musica dal vivo, serate a tema e due postazioni per i Dj Set. “Bettolari” e chef di strada prepareranno piatti di qualità con ingredienti tradizionali, a partire ovviamente dal folpo, ma anche innovativi e stravaganti. Le birre artigianali saranno protagoniste con l’Artisanal Beer Tasting, prima fra tutte la Birra del Folpo, appositamente creata dal Birrificio Artigianale La Villana. A fare da scenografia, Noventa Padovana con le sue bellezze e la capacità di accogliere i visitatori che arriveranno da tutto il triveneto per far rivivere le tradizioni e i sapori della sua antica Fiera, nata dall’incontro la terraferma padovana e la laguna che bagna Venezia.

Il 21 e 22 ottobre è anche il fine settimana della cosiddetta Giornata delle Ville Venete, un evento nazionale per raccontare la Civiltà in Villa attraverso esperienze a tutto campo: visite, itinerari, degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi. Due giorni dedicati a Vivere la Villa in modo immersivo, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, scegliendo tra le tematiche heritage, green, wine&food, family, dream, well-being e molto altro.

Un evento voluto e realizzato dall’ IRVV – Istituto Regionale Ville Venete – e l’Associazione per le Ville Venete per far conoscere, promuovere e approfondire la conoscenza della Villa Veneta e il suo valore attraverso esperienze concrete.

Ascolta “Il weekend del 19/22 ottobre” su Spreaker.

Domenica 22 ottobre, a Malo, si tiene Andare per sentieri tra sapori e saperi: organizzato dall’Associazione T.R.A.M.A in collaborazione con il Comune di Malo: una passeggiata con degustazione. Si parte alle 9 da Piazza Bassetto a San Tomio, si finisce alle 13. Tema della giornata: il latte e i suoi derivati. Prevista visita con degustazione presso la fattoria didattica La Greppia, lungo il cammino notizie e curiosità dal passato al presente.

Diego Dalla Palma sarà invece al Teatro Comunale di Vicenza dal 19 al 21 ottobre con Bellezza Imperfetta: l’uomo di spettacolo, emblema della cura e della ricerca della perfezione estetica, ripercorre la storia imperfetta della sua vita, impervia e sorprendente, in sei quadri che lo conducono alla Bellezza: coraggio, diversità, dolore, consapevolezza, disciplina e destino, accompagnato da presenze preziose, le artiste ospiti speciali, che contribuiranno alla poesia del racconto. Il filo conduttore sarà l’emozione del ricordo, sostenuto da una drammaturgia a tratteggiare l’educazione sentimentale del protagonista, in un’esistenza speciale e a tratti sregolata, sempre guidata dalla figura indomita della madre. Un racconto, magnetico, ironico, che procede per brevi frammenti, per squarci emotivi, accompagnati e intervallati dalle musiche di Cesare Picco e dalle canzoni che hanno segnato i momenti più significativi della vita di Diego Dalla Palma, che con questo spettacolo intimo e poetico, torna alle origini della sua lunga e fortunata carriera (gli esordi furono proprio in teatro, come scenografo) con un omaggio alla Bellezza e a quella donna, Agnese, che ha saputo trasmettere al figlio la disciplina necessaria per perseguirla. Con la partecipazione straordinaria di Nancy Brilli il 19/10, Luciana Savignano il 20/10 e Cecilia Gasdia il 21/10. Musiche dal vivo di Cesare Picco, costumi Diego Dalla Palma e Laura Milan, progetto scenico e regia di Ferdinando Ceriani. Teatro Olimpico.

Sempre a Vicenza, ma in Piazza dei Signori, dal 20 al 22 ottobre si tiene invece CioccolandoVi, con i migliori cioccolatieri e tanto cioccolato, per una rassegna di qualità che quest’anno giunge alla 18^ edizione. Gli stand sono aperti al pubblico sabato dalle 9 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20. Si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di: praline; tavolette al cioccolato al latte, fondente e aromatizzato; cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana; frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, gianduia, tartufi, cuneesi; e ancora: nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.

A Pojana Maggiore, sabato 21 e domenica 22 ospita Ottobre Rosa 2023, il mese della prevenzione per la salute della donna. Sabato alle 18 presso Villa Pojana “Medicina Narrativa: curare anche con le parole”, incontro con Arianna Lorenzetto e gruppo di lavoro coordinato dalle dottoresse Rita Chiari e Maria Laura Rosati. Domenica 22 Marcia in Rosa: ritrovo alle 9, partenza alle 9:30, marcia non competitiva di 6 km aperta a tutti.