Urto fra auto nella galleria della tangenziale: forti disagi al traffico

Incidente stradale nella galleria della tangenziale, oggi intorno alle 14 a Vicenza: nell’urto fra due auto, una di queste è capottata. In fase di accertamento le cause dell’urto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per poter estrarre dall’abitacolo uno dei due conducenti, affidato ai sanitari del Suem 118 e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. Portato in ospedale, ma in codice verde, anche l’altro conducente.

Durante le operazioni di soccorso le corsie di marcia sono state temporaneamente interrotte con pesanti ripercussioni sul traffico di attraversamento, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

