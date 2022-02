Meteo, attesa una serata “coi fiocchi” sopra i 600 metri e spolverata di neve in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un lunedì di sole questo, dove però verso sera vedrà un rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da est. Sarà in arrivo infatti dall’Europa orientale aria relativamente fredda ma anche umida di origine continentale (a 1.500 metri avremo una isoterma di -7/-8 gradi).

Queste correnti umide saranno in grado di addossarsi alle Prealpi Vicentine e creare un po’ di effetto stau per qualche ora. Cosa succederà quindi questa sera sulla nostra provincia?

Bassovicentino: cielo per lo più nuvoloso con sporadiche fioccate anche in pianura senza accumuli, più probabili sui Colli Berici.

Mediovicentino: buona probabilità di fioccate in pianura dopo le ore 21, soprattutto sulle zone occidentali collinari e pedecollinari come Isola Vicentina, Costabissara, Arzignano, Chiampo, Montecchio Maggiore e Trissino. In queste zone non sono da escludersi leggere imbiancate oltre i 100 metri (0/1 centimetri).

Altovicentino: sull’alta pianura e sulle pedemontane sarà alta la probabilità di nevischio tra le 21 e le 24 su paesi e città come Malo, Thiene, Bassano, Marostica, Piovene, Schio, Valdagno ecc. Non si escludono in queste zone spolverate di neve con accumuli compresi tra 0 e 2 centimetri. Sui paesi di fondovalle ad es. Solagna, Arsiero, Pedescala, Posina, Valli del Pasubio, Recoaro Terme il nevischio potrebbe insistere di più con accumuli che potrebbero arrivare anche a 3/5 cm di centimetri al suolo.

Sulle Prealpi oltre i 600 metri la nevicata sarà a tratti moderata, soprattutto sulle Piccole Dolomiti e le zone più esposte alle correnti da est come Monte di Malo, Monte Magrè le zone montane di Valdagno e a nord di Arzignano con accumuli che potranno superare anche i 5 centimetri. Se alcune zone di pianura vedranno il paesaggio leggermente imbiancato, potrebbe essere l’unico evento nevoso per la pianura di questo inverno povero di precipitazioni e di freddo.

METEO DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ

Tempo in rapido miglioramento. Soleggiato a metà settimana con lieve rialzo termico, le temperature rimarranno comunque su valori invernali con diffuse gelate notturne anche in pianura. Nel fine settimana nuove infiltrazioni di correnti orientali porteranno ancora deboli nevicate a bassa quota (previsione da confermare nel bollettino di venerdì mattina).