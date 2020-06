Cane da guardia avvelenato per rubare in un’abitazione: indagini dei carabinieri

Hanno avvelenato il cane da guardia pur di razziare una villetta.

Sta suscitando indignazione e preoccupazione quanto accaduto a Pojana Maggiore: il pastore tedesco di proprietà di un 59enne del luogo è stato avvelenato con bocconi letali da una banda di ladri per garantirsi l’accesso indisturbato nell’abitazione.

Sul fatto,accaduto in pieno giorno il 16 giugno stanno indagando i carabinieri di Noventa Vicentina. I ladri sono entrati in azione fra le 8 e le 12 di mattina: entrati in casa scassinando una via di accesso, hanno poi rubato una medaglia d’oro dal valore modesto e qualche monile di bigiotteria. Una barbara uccisione per un furto di poco valore: a gettare nella disperazione il 59enne, è stata proprio la perdita dell’animale.