Previsioni 1-3 marzo: in arrivo altri 100/150 millimetri di pioggia in tre giorni

Situazione generale

Dopo i disagi e gli allagamenti causati dal maltempo soprattutto sul medio e basso vicentino abbiamo avuto un’importante pausa delle precipitazioni che ha permesso a fiumi e torrenti di calare velocemente la propria portata d’acqua. Una pausa che però non durerà molto, infatti da giovedì notte un’altro importante peggioramento del tempo porterà piogge diffuse, a tratti persistenti sulle Prealpi, dove nell’ultima settimana sono già caduti circa 300 mm. La neve tornerà copiosa in montagna ad alte quote, in abbassamento nei prossimi giorni.

Venerdì 1 marzo

Giornata di maltempo su tutta la provincia. Saremo interessati da un “trenino” di rovesci in risalita dal Veneziano che andranno impattare sulle Prealpi vicentine attivando l’effetto Stau sui nostri monti, dove entro sera cadranno 50/70 mm di pioggia, un po meno in pianura. La quota neve dai 1600 della mattina sarà in calo verso i 1400 metri alla fine del giorno.

Sabato 2 marzo

Nuvoloso la mattina quando ci sarà qualche ora di pausa dalle piogge, poi i fenomeni riprenderanno deboli e intermittenti, più probabili lungo i monti. La neve cadrà in montagna dai 1400/1500 metri. Temperature in calo dalla sera.

Domenica 3 marzo

Un nuovo e deciso peggioramento sarà in arrivo dal nord ovest. Inizialmente sul vicentino le precipitazioni saranno per lo più deboli, in intensificazione col passare delle ore. La fase più attiva della perturbazione sarà in transito tra il pomeriggio e la sera. Pioggia battente in pianura e neve a partire dai 1100/1200 metri. Anche più basso durante i rovesci più intensi. Attesi dai 20 ai 40 mm di pioggia in pianura, punte di 50 sulle prealpi. Altri 40/50 cm di neve fresca oltre i 1500 metri, 20/30 cm di neve umida a 1300 metri. Temperature in ulteriore lieve calo, estremi termici in pianura tra 7 e 10 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per l’inizio della prossima settimana si vede un generale miglioramento del tempo. Ci sarà ancora molta variabilità, ma non sono attesi fenomeni di rilievo. Temperature di poco oltre le medie del periodo.