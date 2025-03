Previsioni 11-13 marzo, “trenino” di perturbazioni in arrivo con oltre 100 mm di pioggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una profonda depressione centrata tra penisola iberica e il sud della Francia continua

a inviare verso l’Italia nuove perturbazioni. Per tutta la settimana sul Vicentino ci sarà un’alternanza di improvvisi peggioramenti del tempo e brevi momenti soleggiati. In un contesto di clima primaverile. Tuttavia col passare dei giorni la quota neve in montagna sarà in graduale lieve calo.

Martedì 11 marzo

La mattina il cielo sulla nostra provincia si presenterà parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite sulle Prealpi. A metà giornata non si esclude qualche breve e debole pioggia sul medio e basso Vicentino. In tarda serata giungerà da sud ovest un intenso peggioramento che nella notte porterà piogge diffuse su tutta la pianura e neve copiosa oltre i 1400/1500 metri. Temperature stazionarie, di poco oltre la media del periodo.

Mercoledì 12 marzo

La giornata sul Vicentino inizierà col maltempo. Già da metà mattina però i fenomeni saranno in esaurimento a partire da sud verso nord. Dopo una pausa delle precipitazioni, la sera torneranno le piogge sparse anche sotto forma di rovescio. Quota neve in montagna 1.500 metri circa. A fine evento: sono attesi generalmente 20/35 mm di pioggia in pianura e 35-50 in montagna, oltre i 1.800 metri di quota accumuli fino a mezzo metro di neve fresca. Temperature in lieve flessione nei valori massimi.

Giovedì 13 marzo

La mattina sul Vicentino ci sarà un cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di piogge. Dal pomeriggio nuova instabilità sparsa con fenomeni su buona parte della provincia. La neve cadrà sulle Prealpi a partire dai 1.500 metri, in abbassamento la sera verso i 1.300. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Tra venerdì e domenica nuovi impulsi perturbati giungeranno sul nostro territorio. La quota neve in montagna calerà ancora verso i 1.100/1.200 metri. Dopo 7 giorni di forte instabilità sulla nostra provincia si possono ipotizzare almeno 100 mm di pioggia in pianura e 150 sui rilievi.