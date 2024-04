Previsioni 16-18 aprile: brusco calo delle temperature e tempo instabile

Situazione generale

Caldo fuori stagione negli ultimi giorni sul vicentino. Temperature più estive che primaverili. Varie stazioni della pianura hanno superato i 28 gradi, mentre a 1000 metri si sono raggiunti i 22.

Dopo qualche giorno di tempo stabile però, la situazione sta radicalmente cambiando. Masse di aria fredda di origine artica si riverseranno nel Mediterraneo nelle prossime ore. Questo determinerà un calo delle temperature sul vicentino di quasi 15 gradi e un tempo via via più instabile.

Martedì 16 aprile

La mattina sulla nostra provincia il sole sarà offuscato da nubi alte e sottili. Dalla tarda mattinata a sud delle prealpi si formeranno nubi cumuliformi, che nelle ore centrali della giornata daranno luogo a locali rovesci o temporali. Questi causati dall’entrata brusca dell’aria fredda in arrivo da nord. Il peggioramento sarà rapido, tanto che verso sera il cielo sarà nuovamente sereno o poco nuvoloso. Sensibile calo delle temperature nella seconda parte della giornata.

Mercoledì 17 aprile

Giornata molto variabile, a tratti instabile. Le correnti fredde che affluiscono da nord contribuiscono a sviluppare instabilità. Vedremo quindi un cielo irregolarmente nuvoloso con qualche breve e locale piovasco in pianura. In montagna fioccate sparse oltre i 1200/1300 metri circa con leggere imbiancate. La sera cielo che torna sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo, estremi termici in pianura tra 7 e 16 gradi.

Giovedì 18 aprile

Giornata molto simile alla precedente. Tempo variabile con locali rovesci nel primo pomeriggio, nevosi a quote medie. Non mancherà di tanto in tanto un po’ di sole. Temperature di 2-3 gradi sotto la norma del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana al momento non si vedono fenomeni di rilievo. Tempo soleggiato e clima fresco. Le minime notturne in pianura si porteranno intorno ai 5 gradi.