Rivoluzione in Consiglio, la giunta fa spazio a tre nuovi consiglieri

Rivoluzionerà l’assetto dell’attuale consiglio comunale, l’avvicendamento concordato per far spazio ai primi tre candidati consiglieri non eletti alle elezioni amministrative del 2022 che hanno riconfermato Marco Guzzonato al timone di Marano Vicentino. Sono così tre gli assessori dell’attuale Giunta comunale maranese – Filippo Fabris, Elena De Marchi e Alessandra Cavedon – a dimettersi dal Consiglio comunale mantenendo però il loro impegno nella Giunta – a favore di tre consiglieri della lista Marano Bene Comune.

Entrano così nel Consiglio comunale di Marano Vicentino Elena Chiumenti, Gaetano Bolfe ed Elisa Strobbe, che si uniscono al lavoro portato avanti dagli altri consiglieri e dalla Giunta.

Le dimissioni e i nuovi ingressi in Consiglio comunale vengono fatte nell’ottica di un lavoro di squadra che Marano Bene Comune porta avanti da sempre: “Non si tratta assolutamente di un rimpasto – spiega il primo cittadino – ma di un meccanismo già collaudato in passato per aumentare il coinvolgimento diretto di quanti hanno preso parte al nostro progetto civico. Di fatto avremo tre assessori esterni e tre nuovi consiglieri che porteranno il loro contributo valoriale ed esperienziale a favore della comunità maranese”.

E ai consiglieri e alle consigliere neo entrate, saranno date delle deleghe operative che verranno formalizzate nelle prossime settimane: anche in questo la volontà di avere una squadra capillarmente impegnata nel territorio con delle responsabilità specifiche che meglio potranno rispondere alle esigenze del paese.