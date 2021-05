Previsioni 18-20/05, ultime piogge fino a domani poi il sole e temperature in rialzo

SITUAZIONE GENERALE

Nei prossimi giorni la nostra provincia si troverà tra un campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo e correnti più instabili che lambiranno l’arco prealpino. Le temperature tenderanno lievemente a salire.

MARTEDI 18 MAGGIO

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima grazie al basso tasso di umidità nell’aria. Nubi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. La sera possibili rovesci in arrivo dal Trentino in discesa verso le nostre pedemontane centro-orientali. Temperature in aumento, valori massimi di 22-23°.

MERCOLEDI 19 MAGGIO

Bel tempo la mattina su tutto il territorio. Nel pomeriggio si attiveranno dei rovesci locali lungo i rilievi con possibili sconfinamenti su alte pianure. Temperature stazionarie con valori lievemente al di sotto della norma del periodo.

GIOVEDI 20 MAGGIO

Bella giornata di sole in pianura con poche nubi. Possibile instabilità pomeridiana sulle Prealpi con locali piovaschi. Rasserena ovunque in tarda serata. Estremi termici in pianura tra 13 e 24°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Soleggiato venerdì senza precipitazioni. Possibile nuovo peggioramento nel fine settimana con conseguente calo termico.