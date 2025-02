Previsioni 18-20 febbraio: tempo stabile con clima invernale

Situazione generale

Un costante afflusso di aria relativamente fredda dall’est Europa mantiene basse le temperature su tutto il territorio vicentino. Correnti che nei bassi strati portano anche umidità e quindi la presenza di nubi basse. Tuttavia non ci sono fenomeni di rilievo.

Martedì 18 febbraio

Sulla nostra provincia il cielo si presenterà variabile in pianura e per lo più nuvoloso sui rilievi per nubi basse, dove dato il clima rigido troveremo l’effetto della galaverna sui pendii meridionali delle prealpi. Sulle cime invece, oltre la nebbia, ci sarà il sole. Temperature stazionarie con minime in pianura comprese tra 0 e -2 gradi.

Mercoledì 19 febbraio

Altra giornata sul vicentino caratterizzata da nubi basse e temperature rigide con zero termico al di sotto dei 1000 metri. In pianura le temperature massime non saliranno oltre i 6/7 gradi.

Giovedì 20 febbraio

Un promontorio di alta pressione dalla Spagna si protende verso la penisola Italiana. Questo favorirà un aumento termico soprattutto sui rilievi e un maggiore soleggiamento su tutto il territorio vicentino. Estremi termici in pianura tra -1 e 10 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per il fine settimana non sono previsti peggioramenti del tempo. Poche nubi e temperature in lieve rialzo.