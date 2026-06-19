Il paese inaugura il cuore nuovo di San Pietro: “Sarà davvero una festa di piazza”

C’è un filo sottile ma tenace che lega le comunità di montagna alla propria identità: la capacità di resistere, reinventarsi e investire su sé stesse, anche quando la geografia sembra suggerire prudenza e marginalità. Valdastico, invece, sceglie con decisione un’altra strada. E lo fa inaugurando la Nuova Piazza Roma, insieme alla riqualificata Via Retta, restituendo così al paese uno spazio simbolico completamente rinnovato, destinato a diventare il fulcro della vita sociale di San Pietro.

Un intervento voluto e finanziato integralmente dall’Amministrazione comunale, che segna un ulteriore passo nel percorso di rilancio del territorio. Non un semplice rifacimento urbano, ma un progetto che parla di visione, di appartenenza e di futuro. La nuova Piazza Roma si presenta oggi come uno spazio moderno, sicuro e pienamente accessibile, pensato per accogliere cittadini e visitatori in un contesto armonioso, curato nei dettagli e proiettato nel tempo. Al suo fianco, la riqualificazione di Via Retta e dei relativi sottoservizi, completa un disegno organico che mette al centro il decoro urbano e la qualità della vita.

Non si tratta soltanto di estetica: è un investimento nella socialità, nel valore degli spazi condivisi, nella possibilità di ritrovarsi e riconoscersi come comunità. A sottolinearlo è il sindaco Claudio Sartori, che non nasconde l’orgoglio per un’opera sentita e fortemente voluta: “La restituzione di Piazza Roma e di Via Retta alla comunità di San Pietro Valdastico rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto di rinnovamento estetico e funzionale, investendo importanti risorse comunali per dare una risposta concreta ai bisogni del territorio e valorizzare il cuore pulsante delle nostre frazioni”.

Parole che raccontano di un’amministrazione convinta che anche i piccoli centri possano ambire a un ruolo tutt’altro che di rimessa, se sostenuti da scelte lungimiranti e concrete. L’intervento di San Pietro si inserisce infatti in un quadro più ampio: un piano straordinario da 450mila euro, interamente sostenuto dal bilancio comunale, destinato alla rigenerazione urbana di più aree del territorio. A evidenziarlo è il vicesindaco, Nicola Sella: “Con questo intervento consegniamo a San Pietro Valdastico un’infrastruttura urbana profondamente rinnovata. I lavori sono stati eseguiti con grande attenzione alla qualità dei materiali, per garantire durabilità e decoro nel tempo. Questo importante cantiere fa parte di uno stanziamento cospicuo che l’Amministrazione ha messo in campo per la cura del nostro territorio”.

Un investimento che non si ferma qui. In località Forni, infatti, è in dirittura d’arrivo anche la riqualificazione dell’area attorno al monumento, a conferma di un disegno complessivo che coinvolge l’intero comune e che punta a creare spazi più vivibili, attrattivi e identitari. E l’inaugurazione, in programma lunedì 29 giugno, non sarà soltanto una cerimonia istituzionale, ma una vera festa di comunità. La giornata prenderà infatti il via alle 18 con la Santa Messa solenne presso la chiesa parrocchiale di San Pietro Valdastico, seguita alle 18.45 dal momento più atteso: il taglio del nastro e la benedizione della nuova piazza. A rendere ancora più partecipato l’evento, un rinfresco aperto a tutti e, dalle 19.30, la cena comunitaria presso la casetta della Pro Loco.

Un programma che racconta meglio di qualsiasi discorso lo spirito dell’iniziativa: istituzioni, associazioni e cittadini insieme, per condividere non solo uno spazio, ma anche un progetto di territorio. Non a caso, l’Amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente la Parrocchia di San Pietro Valdastico e la Pro Loco Valdastico, partner fondamentali nell’organizzazione della giornata inaugurale. Segno tangibile di una collaborazione viva e concreta, capace di trasformare un intervento pubblico in un momento autentico di partecipazione collettiva.

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