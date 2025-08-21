Previsioni 22-24 agosto: piogge e rasserenamenti, poi da domenica pressione in aumento

Evoluzione generale

Fino a sabato la circolazione continuerà ad essere ciclonica, per effetto di una depressione con nucleo sulla Scandinavia; attese varie piogge ma anche rasserenamenti. Da domenica pressione in aumento, però le temperature staranno sotto la media almeno fino a lunedì.

Pomeriggio/sera di giovedi 21 agosto

Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti nuvoloso. Attese piogge diffuse, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Temperature più basse rispetto a mercoledì e alla media anche di molto, con minime a tarda sera. Venti deboli/moderati con direzione variabile.

Venerdi 22 agosto

Cielo: Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Dal pomeriggio in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: Probabilità in prevalenza bassa (5-25%) per piogge locali, medio-bassa (25-50%) per piogge sparse su Bellunese / Alto Veneziano e zone limitrofe di notte e sulle Prealpi di pomeriggio. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì. Valori notturni non distanti dalla media, valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti: Da nord-est, in prevalenza deboli/moderati, sui monti a tratti tesi/forti specie in quota.

Mare: Mosso.

Sabato 23 agosto

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge in vari momenti della giornata e che prima o poi interesseranno gran parte delle zone, anche a più riprese.

Temperature: In calo, eccetto andamenti notturni irregolari sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Mosso.

Domenica 24 agosto

Annuvolamenti e schiarite, localmente modeste piogge a tratti, temperature in calo.

Lunedi 25 agosto

Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento.

Previsione a cura di Arpav

