Punti nascita, Zordan non ci sta: “Decisioni sopra le nostre teste”. E Rucco tende una mano

E per questo il consigliere annuncia iniziative sul territorio e un confronto diretto con sindaci e Ulss, con l’obiettivo di portare le istanze locali nelle sedi opportune e cercare «una “valutazione differente”. Una posizione che apre uno spiraglio, pur dentro un quadro normativo stringente. C’è poi un passaggio politico più ampio, che tocca il tema della natalità: “Non possiamo dire che servono più figli e poi accettare senza approfondimento l’arretramento dei servizi legati alla maternità – osserva Rucco – un punto nascita rappresenta anche un segnale alle famiglie sulla presenza dello Stato e della sanità”.

Il caso Valdagno, dunque, diventa emblematico di un equilibrio difficile: da un lato le esigenze di sicurezza e razionalizzazione spinte a livello nazionale, dall’altro il bisogno di prossimità dei servizi in territori complessi, non dissimili – almeno nelle criticità – a quello dell’Altopiano di Asiago. È proprio su questa linea sottile che si giocherà la prossima fase. Mentre la Regione procede nel riassetto della rete, nei territori cresce la richiesta di un confronto più ampio e di soluzioni che non si limitino alla chiusura dei reparti, ma prevedano alternative concrete. Non un mero riassetto da pallottoliere, ma un ragionamento ponderato ed ampio conscio della centralità del servizio essenziale al cittadino.

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