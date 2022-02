Previsioni meteo 1-3 febbraio: ancora niente precipitazioni piovose sul Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Vari impulsi perturbati dal nord Europa puntano l’arco alpino, trovando una barriera naturale invalicabile per le precipitazioni, questo determinerà nevicate copiose sulle sulle Alpi di confine per effetto dello stau, mentre nella nostra provincia vedremo la caduta di venti di foehn dalle Prealpi verso le pedemontane.

MARTEDI 1 FEBBRAIO

La mattina ci sarà qualche velatura di passaggio sul Vicentino, mentre nella seconda parte della giornata il cielo si presenterà sereno. Venti in rinforzo sulle montagne. Temperature in lieve calo, estremi termici in pianura tra -3 e +9°.

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO

Bella giornata di sole in pianura. Qualche nube sui settori più settentrionali del Vicentino. Sulle Prealpi raffiche di vento fino a 50-60km/h, più debole sulle pedemontane. Il vento non dovrebbe arrivare in pianura ma l’umidità sarà comunque in calo. Temperature massime in aumento per l’effetto del foehn soprattutto nella fascia collinare.

GIOVEDI 3 FEBBRAIO

Giornata variabile per passaggio di nubi medio-alte. Le temperature saranno in aumento, lo zero termico salirà a oltre 2000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Qualche passaggio nuvoloso lo vedremo anche tra venerdì e sabato. Domenica ci sarà il sole anche se torneranno le nebbie sulle basse pianure. Non sono previste precipitazioni sul vicentino almeno fino all’8 febbraio.