Previsioni meteo 10-12/08, caldo d’agosto in tutto il Veneto con picchi di calore oltre i 35°

Il meteo nella decade centrale delle mese delle vacanze estive per eccellenza regala sole e caldo, tornando a sforare con regolarità la soglia climatica dei 30 gradi a partire da oggi per poi salire gradualmente con previsioni anche oltre i 35° nel corso della settimana. Nubi e temporali dei giorni scorsi si sono diradati e non saranno previste perturbazioni in pianura, con bassa possibilità di addensamenti nella fascia prealpina veneta.

Le previsioni sono curate dal servizio meteorologico di Arpav Veneto, con aggiornamento quotidiano ogni giorno alle 13. Anche per per il fine settimana che porta a Ferragosto il clima rimarrà contraddistinto dalla calura giunta in pianura padana.

MARTEDì 10

Tempo in prevalenza soleggiato, salvo parziale velatura per transito di nubi alte e qualche annuvolamento sui rilievi e sulla bassa pianura. Precipitazioni del tutto assenti, salvo una modestissima probabilità di qualche piovasco o rovescio pomeridiano sulle Dolomiti. Per quanto riguarda le temperature diurne saranno in contenuto aumento, con venti perlopiù deboli, brezze sulla costa e in prossimità dei rilievi. A Vicenza minima 17°, massima 30°.

MERCOLEDì 11

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sulle zone alpine e prealpine al pomeriggio; possibile qualche modesto annuvolamento sulle zone orientali della pianura. Al pomeriggio probabilità medio-bassa (20-30%) di rovesci o qualche temporale sulle Dolomiti, e con minore probabilità sulle zone prealpine. Temperature caratterizzate da valori in generale aumento, specie nelle massime.

GIOVEDì 12

Tempo generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento pomeridiano atteso solo in montagna. Precipitazioni assenti salvo una bassa probabilità di

qualche modesto piovasco sui rilievi alpini. Temperature minime in risalita, e massime stabili o in lieve aumento.