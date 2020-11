Previsioni meteo 10-12/11. Alta pressione e nebbie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

Permane sul nostro territorio un potente campo di alta pressione. Sereno sull’alto vicentino. Prevista in aumento l’umidità nei bassi strati, sarà quindi alta la probabilità di nebbie in pianura o dense foschie. Temperature stazionarie, o in lieve diminuzione nei valori massimi dove insisteranno banchi di nebbia anche di giorno.

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

Da sereno a poco nuvoloso sui rilievi con qualche velatura di passaggio. Nebbie in pianura che potranno insistere anche di giorno sul basso vicentino. Estremi termici in pianura tra 5 e 16°C. Continua il periodo caldo per la stagione.

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

In mattinata si vedrà un passaggio di nubi medio-alte in arrivo da ovest. Non sono previste precipitazioni. Nella seconda parte della giornata avremo delle ampie schiarite. Nebbie sul medio-basso vicentino. Clima ancora mite per il periodo con zero termico sui 3000m.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il tempo non cambierà nemmeno per il prossimo fine settimana. Sarà ancora l’alta pressione a dominare sul vicentino con cieli sereni o poco nuvolosi in montagna, spesso nebbiosi invece in pianura. Temperature in lieve calo.