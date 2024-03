Previsioni meteo 12-14/03, settimana di tempo stabile. Temperature in rialzo

SITUAZIONE GENERALE

Le correnti fresche ed instabili si spostano verso il centro-sud Italia. Al nord la pressione è in aumento, con cieli sempre più sgombri dalle nubi. Le temperature, grazie anche al sole ormai alto di metà marzo, tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Un incremento graduale senza eccessi.

MARTEDI 12 MARZO

Sul Vicentino inizialmente il cielo sarà velato da nubi alte e sottili, in dissolvimento nel corso della mattinata. Pomeriggio soleggiato con temperature gradevoli, massime in pianura sui 16/17 gradi.

MERCOLEDI 14 MARZO

In mattinata avremo un altro passaggio di nubi alte che offuscheranno il sole. Il pomeriggio invece splenderà il sole su tutta la provincia. Temperature in lieve rialzo, zero termico a 2.000 metri.

GIOVEDI 14 MARZO

Giornata serena o al più poco nuvolosa su tutta la provincia vicentina. Correnti miti sud occidentali faranno aumentare ancora la colonnina del mercurio al rialzo. Zero termico che sale a quota 2.500 metri, estremi in pianura compresi tra 8 e 19 gradi nel corso della giornata.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Clima mite e tempo stabile nel fine settimana, anche se domenica potrebbe esserci un aumento della nuvolosità, al momento non si vedono fenomeni di rilievo.