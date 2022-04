Tre etti di droga in casa, anche ketamina: arrestato in flagranza un 34enne senza occupazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Teneva in casa quasi 300 grammi di marijuana, già suddivisa in pacchettini per lo smercio in Altovicentino, oltre a una piccola quantità della pericolosa sostanza nota come ketamina. E’ per questo che un 34 orsiano è finito in manetta dopo la perquisizione domiciliare mirata portata in campo nei giorni scorsi dai militari della Compagnia di Schio.

In casa di Bruno Munaretto, classe 1988 arrestato in flagranza di reato, è stato trovato proprio un quantitativo droga che i carabinieri si aspettavano di scovare dopo aver raccolto indizi dell’attività illecita di spaccio da parte del vicentino, un disoccupato “sulla carta” che comunque manteneva un discreto tenore di vita.

A completare il blitz nei giorni scorsi sono stati gli uomini dell’Arma del nucleo operativo di Schio con il supporti dei colleghi della stazione decentrata di Piovene Rocchette. Sul nome del 34enne pendevano già diversi precedenti di giustizia. Nel suo alloggio i carabinieri hanno raccolto altre prove che puntano a dimostrare l’attività occulta di Munaretto, tra cui il possesso di alcuni bilancini elettronici di precisioni e tutto l’occorrente per confezionare i pacchettini da rivendere.

Nella nota dei carabinieri si precisa che la Procura di Vicenza ha autorizzato la diffusione della notizia dell’arresto dell’uomo, dopo la convalida del Gip, in attesa che un processo sancisca le responsabilità effettive dell’indagato. Sequestrati nell’occasione all’uomo 295 di marijuana e 2,3 di ketamina. Dopo la notifica del disposto della stessa procura berica, sono stati concessi gli arresti domiciliari.