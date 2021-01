Previsioni meteo 12-14 gennaio. Continua la fase molto fredda e stabile

Mercoledì 13 gennaio. Cielo sereno o poco nuvoloso. Correnti tese da nord ovest in quota faranno salire lo zero termico verso i 1500-1800m a causa dell’effetto del Foehn, i venti tiepidi e secchi in caduta dalle Alpi. Tuttavia in pianura non si avvertiranno cambiamenti di rilievo per quanto riguardano le temperature, le minime infatti scenderanno ancora sotto lo zero.

Giovedì 14 gennaio. Altra giornata di sole sulla nostra provincia. I venti in quota saranno in attenuazione e con essi lo zero termico tornerà a calare di quota riportandosi sotto i 1000m. Clima rigido in pianura con estremi termici compresi tra -3 e +6°C