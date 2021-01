REWIND 2020 (8) – Le cinque notizie più cliccate di OTTOBRE su Eco Vicentino

Si avvia alla conclusione la rubrica quotidiana dedicata, nei primi 15 giorni dell’anno nuovo, ai fatti ed eventi che hanno caratterizzato di più i dodici mesi del 2020. La carrellata delle 5 notizie più cliccate dai lettori di Eco Vicentino – più una “buona notizia” e una curiosità – entra nell’ultimo trimestre, più vicine nella memoria dei vicentini che ricorderanno il mese di ottobre come una sorta di anticamera d’incubo per la ripresa della diffusione del contagio di casi di coronavirus, la cosiddetta seconda ondata.

Due fatti di cronaca, altrettanti approfondimenti in ambito sanitario legati al tema del Covid-19 e la morte di una donna imprenditrice conosciutissima tra l’Ovest Vicentino e il capoluogo compongono il quintetto prescelto per il terz’ultimo mese dell’anno passato.

La notizia più letta in assoluto ha come teatro Novolefoe il torrente Timonchio, nelle vicinanze del bacino di laminazione de Bacchiglione che sarà usato per la prima volta proprio nel corso dell’autunno. Purtroppo si tratta di una sciagura, la morte di un giovane di soli 23 anni della zona. Il ritrovamento di una pistola a distanza di alcuni metri aveva lasciato aperte più strade d’indagine ma i carabinieri hanno poi appurato che si era trattato di un atto estremo volontario. Ampia eco ha avuto un polemica sollevata da Carlo Cunegato, esponente di “Veneto che vogliamo”, che accusa l’Ulss 7 di non aver formato i giovani medici assunti all’ospedale di Santorso, lasciati in balìa degli eventi. Sul “podio” virtuale una rapina in villa con modalità da incubo avvenuta in casa di un noto imprenditore di Arzignano, Luca Pretto amministratore delegato di Conceria Pasubio, portata a segno da una banda di stranieri sfuggiti con un bottino milionario. A completare il quadro la zona arancione decisa a fine mese dai sindaci di 7 enti locali dell’Ovest Vicentino per contrastare la diffusione del virus paurosa nelle vallate del Chiampo e dell’Agno, e il lutto per la morte di Maria Ramonda, fondatrice della catena di punti vendita di abbigliamento in Italia e Austria.

EXTRA. Il mondo dello sport altovicentino plaude allo “scampato pericolo” per Matteo Tizian, in pericolo di vita dopo essere caduto in dirupo in bicicletta di ritorno da una tappa del Giro d’Italia a cui aveva assistito. Dopo aver temuto il peggio, il noto runner e organizzatore di eventi sportivi, personaggio molto conosciuto nell’ambiente, si è ripreso uscendo dalla terapia intensiva e iniziando il percorso di recupero. La curiosità è invece rappresentata dal lancio commerciale di uno spritz analcolico prodotto con acque di sorgente del Vicentino.