Previsioni meteo 12-15/08, sabato e domenica di sole ma Ferragosto con nuvole

EVOLUZIONE GENERALE – Previsioni a cura di Arpav Veneto

Nei prossimi giorni è atteso il transito di una moderata depressione con aria relativamente fresca dall’Europa orientale all’Italia, che sulla nostra regione questo comporta temporanei addensamenti nuvolosi e alcune piogge probabili sulle zone montane, oltre al temporaneo abbassamento delle temperature culminante tra venerdì e sabato. Seguirà la “rimonta” del promontorio anticiclonico che da più settimane spesso si spinge dal Nord Africa all’area mediterranea, riportando il consueto caldo estivo.

VENERDì 12 AGOSTO

All’inizio cielo molto nuvoloso sulla pianura centro-orientale e irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite altrove, in seguito variabilità con rasserenamenti più significativi in pianura e parecchi addensamenti in montagna. Probabilità di precipitazioni nel complesso medio-alta (50-75%) per fasi di piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, inizialmente soprattutto in pianura e poi soprattutto in montagna. Temperature in diminuzione, salvo locale stazionarietà delle minime in pianura.

SABATO 13 AGOSTO

Il cielo tornerà in prevalenza sereno o a tratti localmente poco nuvoloso con tempo soleggiato a dominare l’inizio del week end di Ferragosto. Precipitazioni del tutto assenti in pianura con temperature minime in diminuzione, salvo qualche lieve controtendenza sulla costa. Massime in aumento, specie sull’entroterra.

DOMENICA 14 E LUNEDì 15 AGOSTO

Cielo da sereno a poco nuvoloso nelle due giornate festive, in particolare domenica alla vigilia di Ferragosto. Temperature minime che subiranno su zone montane e pedemontane aumenti al più contenuti, altrove invece si prevedono contenute variazioni di carattere locale. Discorso differente per le temperature massime, in aumento, più sensibile sulla pianura meridionale.

Lunedì lieve peggioramento con cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno, ma anche addensamenti soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone montane e a tratti su quelle pianeggianti, associati a qualche probabile rovescio o temporale.