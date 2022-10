Previsioni meteo 14-16 ottobre: fine settimana stabile e mite

Situazione generale

Continua la fase alto-pressoria che ci ha regalato una settimana stabile con qualche giornata di sole dal clima gradevole. La situazione non sembra cambiare per i prossimi giorni. Lo zero termico continuerà salire di quota.

Venerdì 14 ottobre

Bella giornata serena di sole su tutto il vicentino. Temperature oltre le medie del periodo. Estremi termici in pianura tra 10 e 22 gradi.

Sabato 15 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento in più nel pomeriggio lungo la fascia prealpina. Clima mite.

Domenica 17 ottobre

Altra giornata stabile con poche nubi. Da segnalare lo zero termico che schizzerà a 3600m.

Tendenza nel lungo termine

La classica ottobrata continua senza precipitazioni sul nostro territorio. Le temperature incredibilmente già alte continueranno a salire, soprattutto in montagna. Lo zero termico toccherà i 4000m.