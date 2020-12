Previsioni meteo 15-17 dicembre: settimana nuvolosa con scarse precipitazioni

Martedì 15 dicembre

Sul vicentino nubi in aumento già dal mattino. Ci sarà ancora qualche occhiata di sole in giornata ma la copertura sarà via via più compatta. Tra la sera e la notte una debole perturbazione transiterà sulle Alpi, non si escludono deboli precipitazioni sparse (0-2 mm di pioggia) e qualche spolverata in montagna oltre i 1300 metri. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 16 dicembre

Nella prima mattinata sarà possibile qualche pioviggine su alto vicentino e qualche fiocco di neve sopra i 1300 metri. Nel pomeriggio il cielo sarà variabile e si rivedrà qualche raggio di sole. Temperature oltre la media del periodo, in pianura valori compresi tra 4 e 12°C

Giovedì 17 dicembre