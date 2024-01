Previsioni meteo 16-18/01, la “quota neve” a bassa quota in collina, poi in risalita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un periodo termicamente in media o con valori lievemente al di sotto della norma, una perturbazione è in arrivo sul Vicentino per metà settimana. Visto il freddo accumulato nei bassi strati, inizialmente la precipitazione sarà sotto forma di neve fino a quote collinari, soprattutto nelle vallate. In pianura pioverà con temperature di poco sopra lo zero.

MARTEDI 16 GENNAIO

La mattina cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Nel corso del pomeriggio avremo un aumento della copertura nuvolosa in arrivo da sud. Nubi basse che andranno a coprire la pianura, mentre in montagna il cielo rimarrà sereno. Temperature stazionarie con forti gelate notturne in pianura.

MERCOLEDI 17 GENNAIO

La giornata inizierà con cielo coperto sul vicentino per l’approssimarsi di una perturbazione in arrivo da ovest. Le prime precipitazioni le vedremo in tarda mattinata a partire dai settori occidentali della provincia, in estensione nel primo pomeriggio a tutto il territorio. Inizialmente la neve cadrà a quote collinari dai 500/600 metri circa, ma nei fondovalle grazie al ristagno del freddo è da attendersi fioccate già dai 300/400 metri. Questo durerà qualche ora, poi “l’alito” caldo delle correnti meridionali alzerà la quota neve a 1.800/2.000 metri. In nottata, prima dell’esaurirsi delle precipitazioni la neve sarà nuovamente in calo verso i 1.400 metri. Pioggia in pianura con temperature intorno ai 3/4 gradi. Prima della pioggia sono attesi 5/10 cm di neve a 1.000 metri e 15/20 a 1.500. In pianura generalmente cadranno dai 15 ai 25 mm di pioggia.

GIOVEDI 18 GENNAIO

La mattina cielo nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Parziali aperture nel pomeriggio con temperature in sensibile aumento a tutte le quote. Dalla tarda serata/notte le correnti ruoteranno da nord est facendo precipitare nuovamente le temperature. Estremi termici in pianura tra 4 e 9 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì mattina probabilmente ci sarà bora scura. Un nuovo peggioramento da est transiterà sul Vicentino portando una spruzzata di neve fino a quote molto basse in collina, non si esclude pioggia mista a neve in pianura o neve bagnata. Nel fine settimana cielo sereno con temperature pienamente invernali.