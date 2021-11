Previsioni meteo 16-18/11, clima autunnale mite con nubi e deboli piogge

SITUAZIONE GENERALE

Il mese di novembre era iniziato all’insegna del cielo grigio e perturbato, questa tendenza sembra continuare. Infatti sul Mediterraneo rimane stazionario un minimo di bassa pressione in grado di spingere verso il Veneto altri afflussi perturbati che si faranno comunque via via più deboli. Clima mite e uggioso, quindi, ancora per qualche giorno.

MARTEDI 16 NOVEMBRE

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio le nubi si faranno più compatte a partire dalle zone meridionali, dove verso sera ci saranno le prime deboli piogge, in estensione poi anche sull’alto vicentino. La neve cadrà solo sulle cime più alte della provincia oltre i 2000 metri. Sono attesi generalmente 2-5 mm di pioggia. Temperature stazionarie con valori oltre la norma del periodo.

MERCOLEDI 17 NOVEMBRE

Continuano le correnti miti e umide da sud. Vedremo ancora delle deboli piogge sparse soprattutto in mattinata. In serata termineranno definitivamente le precipitazioni che da cinque giorni interessano il Vicentino. Nessuna variazione delle temperature, in pianura estremi compresi tra 10 e 15°.

GIOVEDI 18 NOVEMBRE

Giornata irregolarmente nuvolosa. Le maggiori schiarite le vedremo dal pomeriggio ad iniziare dai settori settentrionali della provincia. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 16-17°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

La pressione atmosferica sarà in aumento nel fine settimana. Anche le temperature sui rilievi subiranno un ulteriore incremento, lo zero termico schizzerà a 3000 metri di quota. In pianura e nelle valli sarà possibile il ritorno di nebbie e foschie. Un possibile peggioramento del tempo a carattere freddo lo si intravede nei modelli matematici ad inizio settimana.